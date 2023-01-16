معزوفة كروية جميلة عزفها نجوم برشلونة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وتفوقوا على خصمهم ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، في نهائي «السوبر الإسباني».شهد اللقاء منذ بدايته سيطرة مميزة لبرشلونة، ووقف القائم لتسديدة روبرت ليفاندوفسكي، وسرعان ما وضع جافي بصمته التهديفية (د:33)، ومن ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبرشا قبل نهاية الشوط الأول (د:45).وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته على مجريات اللقاء، ومن هجمة منظمة من الثلاثي ليفاندوفسكي وجافي وبيدري، وضع الأخير الكرة في مرمى ريال مدريد هدفاً ثالث لبرشلونة (د:69). وفي الوقت بدل الضائع قلص المهاجم كريم بنزيمة النتيجة بإحرازه هدفاً لـ«الملكي» (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، وتتويجه بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه، والمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، كأول لقب يحققه المدرب تشافي هيرنانديز منذ توليه تدريب برشلونة.