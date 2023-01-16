عقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماع المؤتمر العام العادي لكأس الخليج العربي الأحد 15 يناير 2023، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية على هامش «خليجي 25».وناقش المؤتمر العام العديد من المواضيع التي تهدف إلى تطوير بطولات كأس الخليج والكرة الخليجية، وأبرز قرارات المؤتمر العام إناطة مهمة تنظيم «خليجي 26» للكويت، خلال ديسمبر 2024.