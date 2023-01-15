أعلن مدرب الهلال دياز أن لاعب الفريق وقائده سلمان الفرج ستكون عودته للملاعب في نصف نهائي كأس السوبر الخميس 26 يناير على ملعب «الدرة» بالرياض.
وعن مباراة فريقه أمام العدالة، قال: هناك تحسن في الأداء، والسبب في ذلك عودة بعض اللاعبين إلى مستوياتهم المعروفة، والأهم أن أداء الفريق بدأ يتصاعد وهذا مؤشر جيد. وأضاف: نحتاج إلى عمل أكبر من أجل استغلال الفرص في صالح الفريق، فلدينا كثير من الفرص لا تترجم إلى أهداف.
وعن مباراة فريقه أمام العدالة، قال: هناك تحسن في الأداء، والسبب في ذلك عودة بعض اللاعبين إلى مستوياتهم المعروفة، والأهم أن أداء الفريق بدأ يتصاعد وهذا مؤشر جيد. وأضاف: نحتاج إلى عمل أكبر من أجل استغلال الفرص في صالح الفريق، فلدينا كثير من الفرص لا تترجم إلى أهداف.