أعلن مدرب الهلال دياز أن لاعب الفريق وقائده سلمان الفرج ستكون عودته للملاعب في نصف نهائي كأس السوبر الخميس 26 يناير على ملعب «الدرة» بالرياض.وعن مباراة فريقه أمام العدالة، قال: هناك تحسن في الأداء، والسبب في ذلك عودة بعض اللاعبين إلى مستوياتهم المعروفة، والأهم أن أداء الفريق بدأ يتصاعد وهذا مؤشر جيد. وأضاف: نحتاج إلى عمل أكبر من أجل استغلال الفرص في صالح الفريق، فلدينا كثير من الفرص لا تترجم إلى أهداف.