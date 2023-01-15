نشر لاعب الهلال سابقاً غوميز مقطع فيديو عبر حسابه على «سناب شات» وهو يحتفل مع ابنه بهدف اللاعب سالم الدوسري الذي سجله من نقطة الجزاء في مرمى العدالة، في اللقاء الذي أقيم بملعب الملز ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن للمحترفين.وتناولت الجماهير الهلالية المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصفة غوميز بـ«الوفي»، فرغم انتقاله من الدوري السعودي إلى الدوري التركي إلا أنه لا يزال يتذكر فضل الهلال وما قدمه له إبان احترافه في «الزعيم». وكتب غوميز عبر حسابه على تويتر «منذ أصبحت من مشجعي الهلال بدأت اشعر بضغط شديد خلال جميع المباريات».