تفوق الهلال على ضيفه العدالة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام لقاءات الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدفا الهلال عن طريق كل من: سالم الدوسري (من ركلة جزاء 66)، صالح الشهري (د: 73)، وشهد اللقاء حصول لاعب العدالة فهد الحربي على بطاقة حمراء، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثامن ويصل للنقطة 29 وفي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر، فيما تلقى العدالة الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير).