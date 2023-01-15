تستضيف الرياض غداً (الاثنين) الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة «الدورة الثامنة»، فيما تستضيف بعد غد (الثلاثاء) الاجتماع الخامس للجنة الموافقة لصندوق مكافحة المنشطات باليونسكو.

ويُعقد الاجتماعان بحضور ومشاركة أمين عام الاتفاقية من اليونسكو، ونائب مدير عام اليونسكو، وممثلي الجهات (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اللجنة الأولمبية الدولية، الإنتربول، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، ورئيس الموافقات في اتفاقية اليونسكو)، إضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو نائب وزير الرياضة في جمهورية الدومينكان، ونواب الرئيس وزير الرياضة الروسي، وزير الرياضة السنغالي، وكيل وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية لشؤون الرياضة والشباب، ونائب وزير الرياضة الصيني.

وستتناول الاجتماعات عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة الـ192 لأهداف الاتفاقية وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال المؤتمر الرئيسي المقرر عقده في المملكة العربية السعودية خلال فبراير 2023.