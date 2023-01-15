تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة 13 لدوري روشن السعودي بلقاء وحيد يجمع الهلال (رابع الدوري) بفريق العدالة (المركز 15) عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بحثاً عن استعادة الوصافة، إذ يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 22 وعليه 11 هدفاً. أما فريق العدالة فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لإبقاء أمله في التواجد في دوري المحترفين لموسم آخر، إذ يحتل المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين و8 خسائر، وله 7 أهداف واستقبلت شباكه 21 هدفاً.