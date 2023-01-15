انتقل إلى رحمة الله تعالى نجم المنتخب السعودي السابق ونادي الكوكب لكرة القدم، شايع النفيسة (61 عاما)، بعد معاناته مع مرض عضال، وسيصلى عليه غدا (الاثنين) في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج، بينما سيوارى الثرى في مقبرة الثليماء ، حيث فجع الوسط الرياضي السعودي بوفاة نجم الثمانينات، وأحد الذين ساهموا في تحقيق أول منجز آسيوي بعد تسجيله هدفا تاريخيا في مرمى الصين عام 1984. ودافع «النفيسة» عن ألوان المنتخب السعودي في 32 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف، وكان الفقيد قد انضم إلى نادي الكوكب في سن الشباب عام 1977، ومثل الفريق الأول مهاجماً بعد عام، حيث قضى حياته الرياضية في الكوكب، رافضاً العديد من العروض التي تلقاها من عدة أندية في المنطقة الوسطى، فيما اعتزل كرة القدم وهو سن الـ 28 عاماً نتيجة إصاباته المتكررة.من جانبه، نعى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «رحِم الله اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته». وأضاف: «خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وذويه ولكل الرياضيين». واختتم بـ«إنا لله وإنا إليه راجعون».كما نعى دوري «روشن السعودي» الفقيد، حيث كتب في حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة اللاعب الدولي السابق شايع النفيسة؛ الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».