حافظ النصر على صدارته دوري روشن السعودي، بعد تعادله مع جاره الشباب دون أهداف، فيما انتصر الفيحاء على مضيفه الرائد 4-2، ضمن لقاءات الجولة 13 من دوري المحترفين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، خرج النصر بالتعادل السلبي مع الشباب، في لقاء شهد تألق الحارسين كيم سيونج وأوسبينا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الوقت بدل الضائع وغادر اللقاء بسيارة الإسعاف. وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الثالث ويصل للنقطة 30 محتفظاً بصدارته، وكذلك حقق الشباب تعادله الثالث ويصل للنقطة 27 في المركز الثالث.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، واصل الفيحاء تحقيق نتائجه الإيجابية، وانتصر على مضيفه الرائد 4-2. أحرز أهداف الفيحاء فيكتور رويز (ركلة جزاء:41)، ميلان بافكوف (د:43)، ريكادو رايلر (د:87)، باولينيو (د:90+4)، فيما أحرز هدفي الرائد محمد فوزير (د:36)، وألكسندرو ميتريتا (د:45+3).وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الرابع ويصل للنقطة 15 في المركز 12، فيما تلقى الرائد الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ11.