على غرار أغنية الفنان حمادة هلال «هاتوا الفلوس اللي عليكو» التي غناها عام 2006 في فيلم «العيال هربت»، بعد أن «نصبت» عليه فتاة كانت خطيبته ولكنها تزوجت بغيره، حين فاجأ المعازيم وقتها بالأغنية التي كتبها الشاعر هادي أبو اليزيد، وتشمت من خلالها بالعروس وأهلها؛ تنتهج اليوم الفنانة الكولومبية شاكيرا، الطريقة والأسلوب للتشفي من والد أطفالها السابق جيرارد بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي، بسبب ارتباطه بكارلا شيا، وحققت الأغنية 66 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة بعد طرحها على موقع «يوتيوب». ويقول أحد مقاطع الأغنية «استبدلت سيارة «فيراري» بـ«رينو» واستبدلت ساعة «الرولكس» بـ«كاسيو»، وأصبحت خارج دوريك، لأنك مع شخص على شاكلتك، اعتنِ بعقلك فلن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إليَّ».وكان تقرير نشره موقع «RT» الإلكتروني كشف عن أن شاكيرا وبيكيه، انفصلا بعد ارتباط دام نحو 12 عاماً وأنجبا طفلين، بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، تدعى كارلا شيا.