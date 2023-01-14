في قمة لقاءات دوري يلو للدرجة الأولى تفوق الأهلي على مضيفه الفيصلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة.

بدأ الأهلي اللقاء قوياً وسيطر على منتصف الملعب وسط تراجع لاعبي الفيصلي، ومن هجمة منظمة تمكن هيثم عسيري من إحراز الهدف الأول بتسديدة رائعة على يمين الحارس أحمد الكسار (د: 27)، ومن نقطة الجزاء تمكن الفيصلي من إدراك التعادل عن طريق محترفه البرازيلي كاسيانو دياز (د: 45+3)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد هيثم عسيري ليحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه برأسية جميلة (د: 45+7)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه السابع ووصل للنقطة 28 في المركز الرابع ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 33 نقطة متصدراً فرق الدوري.