استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه الباطن لفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري روشن السعودي.

شهد اللقاء سيطرة اتحادية رغم البداية الخاطئة في التشكيلة من قبل المدرب نونو سانتو، مما مكن الباطن من إحراز هدف التقدم من هجمة مرتدة قادها رنزو لوبيز ليترجمها يوسف الشمري في المرمى كهدف أول للباطن (د: 23)، ليصحح سانتو خطأه سريعاً ويشرك عبدالرحمن العبود، ليشن الاتحاد عددا من الهجمات وتحصل على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد اصطدام الكرة في يد اللاعب خوان بيدروزا ليتحصل على بطاقة حمراء ويحرز عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل (د: 45+6)، ومع بداية الشوط الثاني تحصل رومارينهو على ركلة جزاء بعد عرقلته من ساليفو موداسيرو ويتقدم لها رومارينهو ويحرز الهدف الثاني للاتحاد (د: 50)، وواصل الاتحاد ضغطه بحثاً عن هدف ثالث وسط صلابة دفاعية للباطن وتألق حارسه كومبانيا الذي تصدى للعديد من الكرات الخطرة، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق العميد فوزه الثامن ويصل للنقطة 28 عائداً لمراكز المقدمة، فيما تلقى الباطن الخسارة الـ11 في الدوري ويتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز السادس عشر والأخير.