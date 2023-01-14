ستكون مواجهة ديربي الرياض التي ستقام مساء اليوم بين الشباب والنصر ضمن الجولة 13 من دوري روشن «اوروبية» بنكهة سعودية إذ يتولى زمام الأمور الفنية صراع أوروبي بين الاسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب، والفرنسي رودي غارسيا المسؤول الفني عن النصر، ويطمح كل مدرب أن يواصل مسيرته في الانتصارات حتى يواصل طريقه نحو المنافسة على الدوري، فكل مدرب يسير بثبات ونجاح تام من خلال المواجهات التي خاضها بدوري روشن حتى هذه اللحظة مما جعلهما يتنافسان على صدارة الدوري، فكل فريق لعب 12مباراة فاز غارسيا في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء واحداً، فيما فاز فيسنتي مورينو في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما،،وستكون المواجهة بين المدربين من مدرسة واحدة «اوروبية» فهل يواصل «غارسيا» النتائج الجيدة أم يكون لـ«مورينو» كلام آخر ويطيح بـ«غارسيا»؟