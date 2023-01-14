تشهد مباراة الديربي بين الشباب والنصر التي ستقام مساء اليوم على ملعب الملز ضمن الجولة الـ«13» معركة هجومية شرسة بين البرازيلي «كارلوس جونيور»مهاجم الشباب،وهداف الدوري حتى الآن البرازيلي «تاليسكا، إذ يعتبر لاعب الشباب «جونيور » هدافاً خطيراً في ترجمة الفرص ودائماً تكون له كلمة مع الليوث، كونه يملك حساً تهديفياً عالياً فهو يعتبر عنصراً خطيراً في هجوم الشباب سجل «7» أهداف سيحاول زيادة غلته التهديفية ليلحق بابن جلدته لاعب النصر البرازيلي «تاليسكا»الذي لايزال هداف الدوري بـ11 هدفاً، ويعد العنصر الأبرز في خط الهجوم النصراوي إذ يعد مفتاحاً للفوز يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص فهو يملك الصناعة والتسجيل، فمن سيواصل غلته التهديفية في مباراة ديربي الرياض هذا المساء ويهدي فريقه النقاط الثلاث ومواصلة الاستمرار في المنافسة على دوري روشن للمحترفين هذا الموسم..؟