تتجه أنظار جماهير محبي الفريقين الشباب والنصر مساء اليوم السبت نحو ملعب الملز حيث مباراة الديربي التي تجمع الشباب والنصر ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، وعادة مباريات الشباب والنصر تأخذ طابع التحدي في المنافسة على الظفر بكسب النقاط، فالفريق النصراوي لايزال متصدراً الدوري برصيد 29 نقطة أي بفارق 3 نقاط عن الليث صاحب المركز الثاني، فالفريق الأصفر سيدخل اللقاء للمحافظة على الصدارة بينما يدخل الشباب اللقاء من أجل تقليص الفارق النقطي بينهما، ولهذا تأتي مباراة اليوم بشكل مختلف نظراً لوجود التنافس على لقب دوري روشن وهذا يعطي المواجهه قوة وحماساً بين الفريقين ومن المتوقع أن تحمل المباراة أكثر من هدف لكلا الفريقين كون الفريقين هما الأقوى هجومياً على مستوى الدوري حتى الآن إذ سجل الفريق النصراوي27 هدفاً ويأتي بعده الفريق الشبابي بالمركز الثاني بـ26 هدفاً.