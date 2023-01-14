حقق المشارك في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة عايض بن رفعان القحطاني بطولة النسخة الأولى من سيف المؤسس للهجن بعد حصوله على 77 نقطة.وكان نادي الإبل قد أطلق في النسخة السابعة من جائزة الملك عبدالعزيز في سباقات الهجن جائزة سيف المؤسس للهجن؛ وهي الجائزة التي تعتمد على النقاط الأكثر حصدًا؛ حيث خُصص لها مبلغ 2 مليون ريال، وتضمّنت مجموعة من الشروط؛ منها أنه يتم احتساب النقاط في الأشواط العامة في السباق التمهيدي والسباق النهائي.