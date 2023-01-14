توج رئيس رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، ومدير فرع وزارة الرياضة في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، فريق الرسوخ ببطولة دوري الرابطة بمحافظة جدة - التي تنظمها الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم - وذلك بحضور أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا.وكان الرسوخ قد حقق اللقب بعد فوزه على فريق سلام الجامعة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وحصل وسيم أحمد (سلام الجامعة) على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال محمد حسن (سلام الجامعة) على جائزة أفضل حارس، فيما حقق فيصل عيد (الرسوخ) لقب هداف البطولة.