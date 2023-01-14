في قمة لقاءات الجولة 13 لدوري روشن السعودي تتجه الأنظار مساء اليوم (السبت) نحو الديربي المنتظر والذي يجمع المتصدر النصر بجاره الشباب الوصيف عند تمام الساعة 8:30م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما يحل الاتحاد (خامس الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الباطن (المركز 16) عند تمام الساعة 3:30م، كما يلتقي الرائد (المركز 12) بنظيره الفيحاء (المركز 13) عند تمام الساعة السادسة مساءً.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام المتصدر النصر بحثاً عن استعادة صدارته التي افتقدها بعد العودة من التوقف إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثاني برصيد 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات وتعادلين ومثلهما خسارتين، وله من الأهداف 26 وعليه 9 أهداف، فيما يدخل النصر هذا اللقاء سعياً لتأكيد صدارته والابتعاد عن أقرب منافسيه إذ يملك العالمي 29 نقطة حصدها من 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 27 وعليه 6 أهداف فقط.وفي حفر الباطن، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه الاتحاد بحثاً عن فوزه الأول لا سيما بعد أن عزز صفوفه بتعاقدات أجنبية بعد نجاحه في الحصول على الكفاءة المالية، ويحتل السماوي المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين و10 خسائر، وله من الأهداف 7 وعليه 34 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بحثاً عن انتصار غاب لجولتين ليتراجع العميد للمركز الخامس برصيد 25 نقطة حصدها من 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 17 وعليه 5 أهداف فقط.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق الرائد لقاءً مهماً أمام نظيره الفيحاء. ويبحث رائد التحدي عن النقاط الثلاث للقفز لمراكز الأمان إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل و7 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 19 هدفاً، أما فريق الفيحاء فإنه يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يتعرض للخسارة منذ عودته من التوقف، ويحتل البرتقالي المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 12 وعليه 20 هدفاً.