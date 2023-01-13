مع إطلاق حكم مباراة النصر والشباب صافرته ستنتهي العقوبة الانضباطية على النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي وسيكون جاهزًا لمواجهة فريقه أمام الاتفاق الأحد 22 يناير على ملعب مرسول بارك، حيث سيشهد اللقاء حضورا جماهيريا غفيرا متوقعا من محبي الناديين وعشاق كريستيانو رونالدو.انتهت عقوبة «الدون» بالمدرجات وستبدأ عقوبة الحراس من النجم البرتغالي «أبو جونيور» الذي يعمل بشكل يومي متواصل تأهبًا لإسعاد عشاق الكرة السعودية وجماهير فريقه تحديدًا.أهلًا بـ«الدون» في دورينا روشن، والجميع على موعد مع السلطنة والمتعة الكروية والفن الخارق، أهلًا بالتاريخي والإعجازي.فـ«الدون» على شوق كبير للركض بالملاعب داخل المستطيل الأخضر، وهذه المرة سيكون في دورينا وعلى ملاعبنا بمملكة العز والفخر، وحال لسانه يقول: وداعية يا آخر عقوبة تجمعنا.