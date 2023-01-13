أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022، التي أقيمت ظهر اليوم (الجمعة) في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط في المغرب، عن مواجهة الهلال بطل آخر نسخة لدوري أبطال آسيا مع نظيره الوداد المغربي بطل أفريقيا، في مواجهة عربية من العيار الثقيل، وذلك في دور ربع النهائي من البطولة. ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 1 فبراير المقبل، بمواجهة الأهلي وأوكلاند في افتتاح المسابقة على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق «سياتل الأمريكي» بطل كونكاكاف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022. ويواجه الفائز من الهلال والوداد المغربي فريق فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وستكون مباريات البطولة على النحو التالي:الدور الأول:الأربعاء 1 فبراير١- الأهلي المصري & أوكلاند الأستراليالدور الثاني:السبت 4 فبراير٢- (الفائز من مباراة رقم ١) & سياتل الأمريكي٣- الوداد المغربي & الهلال السعوديتحديد المركز الخامسالثلاثاء 7 فبراير- الخاسر من مباراة ٢ & الخاسر من مباراة ٣نصف النهائي:الثلاثاء 7 فبراير- (الفائز من مباراة رقم ٣) & فلامنغو البرازيلينصف النهائي:الأربعاء 8 فبراير- (الفائز من مباراة وقم ٢) & ريال مدريدالسبت 11 فبرايرتحديد المركز الثالث- الخاسر من نصف النهائي ١ & الخاسر من نصف النهائي ٢النهائي:- الفائز من نصف النهائي ١ & الفائز من نصف النهائي ٢