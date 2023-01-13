أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022، التي أقيمت ظهر اليوم (الجمعة) في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط في المغرب، عن مواجهة الهلال بطل آخر نسخة لدوري أبطال آسيا مع نظيره الوداد المغربي بطل أفريقيا، في مواجهة عربية من العيار الثقيل، وذلك في دور ربع النهائي من البطولة. ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 1 فبراير المقبل، بمواجهة الأهلي وأوكلاند في افتتاح المسابقة على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق «سياتل الأمريكي» بطل كونكاكاف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022. ويواجه الفائز من الهلال والوداد المغربي فريق فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وستكون مباريات البطولة على النحو التالي:
الدور الأول:
الأربعاء 1 فبراير
١- الأهلي المصري & أوكلاند الأسترالي
الدور الثاني:
السبت 4 فبراير
٢- (الفائز من مباراة رقم ١) & سياتل الأمريكي
٣- الوداد المغربي & الهلال السعودي
تحديد المركز الخامس
الثلاثاء 7 فبراير
- الخاسر من مباراة ٢ & الخاسر من مباراة ٣
نصف النهائي:
الثلاثاء 7 فبراير
- (الفائز من مباراة رقم ٣) & فلامنغو البرازيلي
نصف النهائي:
الأربعاء 8 فبراير
- (الفائز من مباراة وقم ٢) & ريال مدريد
السبت 11 فبراير
تحديد المركز الثالث
- الخاسر من نصف النهائي ١ & الخاسر من نصف النهائي ٢
النهائي:
- الفائز من نصف النهائي ١ & الفائز من نصف النهائي ٢
الدور الأول:
الأربعاء 1 فبراير
١- الأهلي المصري & أوكلاند الأسترالي
الدور الثاني:
السبت 4 فبراير
٢- (الفائز من مباراة رقم ١) & سياتل الأمريكي
٣- الوداد المغربي & الهلال السعودي
تحديد المركز الخامس
الثلاثاء 7 فبراير
- الخاسر من مباراة ٢ & الخاسر من مباراة ٣
نصف النهائي:
الثلاثاء 7 فبراير
- (الفائز من مباراة رقم ٣) & فلامنغو البرازيلي
نصف النهائي:
الأربعاء 8 فبراير
- (الفائز من مباراة وقم ٢) & ريال مدريد
السبت 11 فبراير
تحديد المركز الثالث
- الخاسر من نصف النهائي ١ & الخاسر من نصف النهائي ٢
النهائي:
- الفائز من نصف النهائي ١ & الفائز من نصف النهائي ٢