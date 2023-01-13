اِستَأنَف القضاء السويسري مجددا التحقيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «جاني إنفانتينو»،بعد شهر تقريبا من نهاية مونديال قطر 2022، في اجتماعاته السرية مع رئيس النيابة العامة السابق، والتحريض على سوء استخدام السلطة، وانتهاك السرية الرسمية وعرقلة الإجراءات الجنائية، إذ يخضع «إنفانتينو» لتحقيقات منذ يوليو 2020، ولم تغلق القضية بشكل كامل حتى اليوم، وأن رئيس الـ «FIFA » خضع يوم الثلاثاء الماضي لجلسة استجواب في زوريخ، وفق ما نشرته بعض الصحف الأوروبية.من جهته أكد القاضي هانس مورر، لوكالة الانباء «فرانس برس» أن «جاني إنفانتينو» خضع لجلسة استماع، وقال: «أؤكد لكم أنه تم عقد جلسة استماع في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور أولريخ فيدير وأنا، ولا يمكنني التعليق حيال الغرض من هذه الجلسة ».