وصل إلى الرياض السيد « خورخي» والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني « ميسي» لفتح ملف التفاوض مع نادي الهلال و إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي، وفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT » الالكتروني، إذ كشفت أن النادي السعودي على استعداد لدفع 300 مليون دولار سنوياً للحصول على خدمات ميسي ،على ذمة صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وأضافت: «ميسي سيكون منفتحاً على هذه الخطوة، على الرغم من التقارير الأخيرة التي تزعم أنه يقترب من تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024».وأوضحت «الصحيفة» أن الهلال ممنوع حالياً من تسجيل لاعبين جدد إلى قائمته حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن إدارة الفريق تريد التوقيع مع ميسي الآن قبل انضمامه المحتمل في الصيف، وفي حال اتمام الصفقة سيحصل «ميسي» على 300 مليون في السنة بفارق 100 مليون عن منافسه «رونالدو»، الذي انتقل أخيراً للنصر .