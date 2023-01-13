حجز فريق برشلونة المقعد الثاني المؤهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على نظيره ريال بيتيس بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بهدفين لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، بتنظيم من وزارة الرياضة، وضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.وفي مباراة تنافسية مثيرة وسط حضور جماهيري مميز، تقدم برشلونة أولًا عن طريق مهاجمه ليفاندوفيسكي في الشوط الأول، وعاد ريال بيتيس في الشوط الثاني عن طريق نبيل فقير.وفي الأشواط الإضافية أحرز فاتي هدف التقدم الثاني لبرشلونة، والذي لم يدم طويلًا حين عادل ريال بيتيس النتيجة مجددًا عن طريق مهاجمه لورين، قبل أن يحسم برشلونة تأهله بالفوز بركلات الترجيح، ويضمن تواجده في المباراة النهائية وملاقاة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو إسباني منتظر على ملعب الملك فهد، مساء يوم الأحد المقبل.يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني، تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي يشهدها موسم الدرعية 2022، وتنظمها وزارة الرياضة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، من خلال استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، والتي تسهم في تحقيق تجربة ثرية لزوار موسم الدرعية، والاستمتاع بأنشطته المميزة.