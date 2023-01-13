يترقب عشاق كرة القدم في المملكة والعالم على أحرِّ من الجمر، وبشغفٍ بالغ، تجدُّد التنافس بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، في لقاء باريس سان جيرمان (بكامل نجومه)، أمام نجوم فريقي الهلال والنصر وبقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربليت السابق، الخميس 19 يناير على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض. وهي المباراة الأولى التي يخوضها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى فريق نادي النصر، والتي يتواجه من خلالها مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، في مواجهة ليست الأولى، إلا أنها الأكثر حماسية هذه المرة بالنسبة للجمهور السعودي. وكانت آخر المواجهات بين نجمي الكرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خلال دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٢١، حيث سجل رونالدو هدفين بعد فوز يوفنتوس 3/‏0 أمام برشلونة.ويعد ميسي ورونالدو، أفضل لاعبين في جيلهما دون منازع، مع فوزهما سوياً بـ11 كرة ذهبية بين عامي 2008 و2020، عدا عن كونهما صاحبي المركزين الأولين في لائحة هدافي مسابقة دوري الأبطال عبر التاريخ.وتعتبر مباراة الـ(كلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة من جهة، وبين ميسي ورنالدو من جهة أخرى، مناسبة خاصة ومهمة لعشاق كرة القدم، خلال فترة دفاع رونالدو عن ألوان الريال وميسي عن برشلونة.وتأتي المباراة المرتقبة بعد طول انتظار، حيث كان مقرراً إقامتها في يناير من العام الماضي 2022 ضمن فعاليات النسخة الماضية من موسم الرياض، وتم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما لاقى الإعلان عن إقامتها بعد أيام، الكثير من الحماسة والشغف لدى عشاق الساحرة المستديرة.ويأتي الإعلان عن هذا الحدث الرياضي الكبير؛ الذي أسعد كل عشاق الكرة في المملكة، ليؤكد شعار (فوق الخيال) الذي اعتمده موسم الرياض في نسخته الأخيرة التي انطلقت في 21 أكتوبر الماضي، ليصبح هو الحدث الترفيهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع مميز، و108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.وتتزامن المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان، ونجوم الهلال والنصر، مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من نشاط سياحي ملحوظ، يتواكب مع فصل الشتاء الذي تتميز فيه السعودية بتنوع مناخي وطبيعي كبير، يوفر أجواءً لا تضاهى من المتعة أمام السياح والزوار من الداخل والخارج.مباراة «فوق الخيال»مواجهة ميسي ورونالدومتابعة عالمية للمباراة