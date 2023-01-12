حقّق المواطن موسى عبد العزيز الموسى المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه عبدالعزيز موسى الموسى وصيفاً بالمسابقة.وتعتمد مسابقة «نخبة النخبة» على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة؛ حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، وتشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بـ20 فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط، الذي سينال كأس الوصافة ومبلغ ٥٠٠ ألف.