تقدم فريق التعاون للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعد فوزه على مضيفه الطائي بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيد الطائي عند النقطة 18 في المركز الثامن. سجل للتعاون حسن كادش، وألفارو ميدران، وكاكو، فيما سجل لأصحاب الأرض مبينزا.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تغلب فريق الفتح على الاتفاق بهدفين دون رد، ليصعد إلى المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تراجع إلى المركز التاسع بـ 16 نقطة. سجل للفتح ماجد كنبه، ومروان سعدان.وضمن الجولة 14 يحل الفتح ضيفًا على ضمك الجمعة 20 يناير، ويحل الاتفاق ضيفًا على النصر الأحد 22 يناير.