حققت المطية «الراسية» للعماني حمد محمد الوهيبي أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الحيل والزمول) بزمن 12:54:754 دقيقة ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد ناصر القحطاني، حمد غانم الكواري، محمد سلطان الكتبي، سالم مسلم العامري، سعيد علي المري، مفلح حمود البلوي، محمد خميس المريخي، محمد عبد الرحمن الدوسري.