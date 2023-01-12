حققت المطية «الراسية» للعماني حمد محمد الوهيبي أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الحيل والزمول) بزمن 12:54:754 دقيقة ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد ناصر القحطاني، حمد غانم الكواري، محمد سلطان الكتبي، سالم مسلم العامري، سعيد علي المري، مفلح حمود البلوي، محمد خميس المريخي، محمد عبد الرحمن الدوسري.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد ناصر القحطاني، حمد غانم الكواري، محمد سلطان الكتبي، سالم مسلم العامري، سعيد علي المري، مفلح حمود البلوي، محمد خميس المريخي، محمد عبد الرحمن الدوسري.