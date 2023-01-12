قبل ديربي عسير الذي سيُقام غداً بين «ضمك وأبها» وذلك عند الساعة الـ3:30 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي، شهد تمرين لاعبي فارس الجنوب مساء أمس حضور رؤساء وأعضاء شرف ومدربين ولاعبين سابقين، دعماً منهم ومساندة للفريق الكروي الأول قبل اللقاء الكبير المنتظر، مُتمنين التوفيق للنادي في مسيرته، وللفريق في جميع مبارياته القادمة، بدءاً من مباراة الغد. وقدم رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد آل مشعط شكره وتقديره للحضور، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب على أوفياء النادي، ومتمنياً أن تكون نقاط المباراة الثلاث عربون شكر وعرفان لزيارتهم.