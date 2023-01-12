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من صراع الحضارات إلى السباق بالدراجات، تستضيف العُلا شمال غرب السعودية منافسة طواف السعودية النسخة الثالثة، بمشاركة 16 دولة تشكل إجمالي مساحاتها نحو ربع العالم اليابس.ومع إعلان وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات عن تنظيم سباق طواف السعودية 3 للدراجات الهوائية تحت مظلة الاتحاد الدولي (211 متسابقا يمثلون دولهم الـ 16 في كامل جاهزيتهم اللياقية لقطع 851 كيلومتراً عبر دراجاتهم الهوائية، التي تمر بخمس مراحل تبدأ من مطار العلا الدولي، وتختتم في مسرح المرايا، إذ تنطلق في 30 يناير المرحلة الأولى بمسافة تبلغ 180.5 كيلومتر، وينتهي السباق في 3 فبراير وهو موعد المرحلة الخامسة بمسار ذي مسافة 142.9 كيلو متر، وهي على امتداد بلدة العلا القديمة إلى مسرح المرايا.ويضم السباق 7 فرق عالمية مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات، وهي: فريق أستانا كازاخستان (كازاخستان)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي إم إس(هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة)، كما يتواجد 6 فرق محترفة ومرخصة أيضاً من الاتحاد الدولي، وهي فريق بنجول دبليو بي (بلجيكا)، فريق إيوسكالتيل - إيوسكادي (إسبانيا)، فريق هيومن باورد هيلث (الولايات المتحدة الأمريكية)، فريق كيو 36.5 المحترف (سويسرا)، فريق أونو- إكس المحترف (النرويج)، فريق كوراتيك (إيطاليا).وتشارك السعودية عبر فريق الاتحاد السعودي للدراجات، وكذلك ماليزيا عبر فريق بوليجون، واليابان بفريق جيه سي إل كيو، إذ تمت دعوتهم عبر الجهات المنظمة للمنافسة في السباق.