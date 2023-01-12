كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، أمس، التشكيلة المثالية لعام 2022، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تألقه مع فريق العاصمة الفرنسية، إلى جانب قيادته منتخب بلاده للتتويج بمونديال قطر، إذ سيطر ناديا باريس سان جيرمان وريال مدريد على القائمة بـ 3 لاعبين من كل فريق، إلى جانب لاعبين من مانشستر سيتي، ولاعب من كل من بايرن ميونخ ولايبزيغ وليفربول، وشهد التقرير الذي نشره موقع الـ «RT» عبر منصته الإلكترونية وجود لاعب عربي وهو مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي (الظهير الأيمن)، الذي أثبت أنه الأفضل في مركزه خلال أدائه مع فريقه الباريسي، ومنتخب بلاده خلال مونديال قطر 2022 والذي توجه بالمركز الرابع، وشهدت القائمة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً لنادي النصر؛ لعدم ظهوره بمستواه المعهود في المونديال وناديه السابق مانشستر يونايتد.وجاءت التشكيلة المثالية للعام الماضي، حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، على الشكل التالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، جاسكو غفارديول (كرواتيا - لايبزيغ)، فيرجيل فان دايك (هولندا - ليفربول)، ألفونسو ديفيس (كندا - بايرن ميونخ).الوسط: لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد)، كيفن دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان).الهجوم: إيرلينغ هالاند (النرويج ودورتموند - مانشستر سيتي)، كريم بنزيما (فرنسا - ريال مدريد)، كيليان مبابي (فرنسا - سان جيرمان).