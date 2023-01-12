أبلغت مصادر خاصة «عكاظ» أن هناك توجهاً في الفترة القادمة لتوحيد أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، ابتداءً من مباريات الدور الثاني، تأتي هذه الخطوة عقب ارتفاع أسعار تذاكر بعض المباريات بصورة مبالغ فيها.وأوضح مصدر في منصة مكاني لـ«عكاظ» أن تحديد وإقرار سعر التذكرة يتم عن طريق إدارات الاستثمار في الأندية، وليس لهم علاقة في تحديد السعر بأي شكل من الأشكال، كون مهمتهم هي عملية البيع إلكترونياً فقط.وأحدث ارتفاع سعر تذاكر حضور مباريات دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية ضجة واسعة بين الجماهير خصوصاً مباراة الشباب والاتحاد، مطالبين بالتدخل من قبل المسؤولين لتوحيد أسعارها وإعادتها للمستويات السعرية السابقة؛ تفادياً لخطر العزوف الجماهيري.