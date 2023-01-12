أشاد سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، بالتنظيم الرائع والمميز لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي يقام تحت شعار «همة طويق» في الصياهد الجنوبية.جاء ذلك خلال زيارته أمس (الأربعاء) مقر المهرجان وحضوره منافسات فئة نخبة النخبة للون الوضح أمام لجنة التحكيم.وتجول السفير خلال الزيارة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات رائعة من الملاك، وفق أحدث التقنيات العالمية، مثمناً في هذا الصدد جهود المملكة لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير، الذي يسعى للمحافظة على الموروث الثقافي بالخليج والعالم العربي.