حقّق الكويتي دبوس مبارك الدبوس المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه حمود دبوس مبارك الدبوس وصيفاً بالمسابقة.وتعتمد مسابقة «نخبة النخبة» على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة؛ حيث يحسم المشارك الفوز بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، وتشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بـ20 فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط، سينال كأس الوصافة ومبلغ ٥٠٠ ألف ريال.