ناقش نائب رئيس نادي ⁧‫الاتحاد⁩ أحمد كعكي، بعض الأمور الفنية مع مدرب الفريق سانتوس، وتراجع المستوى في الجولات السابقة بعد خسارته من الهلال وتعادله أمام الشباب، ووضع حلول سريعة لإعادة الفريق لوضعه السابق وتحقيق الانتصارات والبقاء في دائرة المنافسة، كما طالب نائب الرئيس برفع تقرير فني عن احتياجات الفريق للفترة القادمة.ومن جهة أخرى ‏لم يشارك في تدريبات اليوم كل من «عبدالرزاق حمد الله، و عبدالرحمن العبود - وعبدالعزيز البيشي»، لتواجدهم في عيادة النادي لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وسيتحدد غداً الخميس إمكانية مشاركتهم في مباراة الفريق المقبله أمام الباطن.ومن المقرر أن يغادر الفريق مساء الجمعة على متن طائرة خاصة إلى حفر الباطن وذلك لعدم وجود رحلات مباشرة.