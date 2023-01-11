أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية. وقال الاتحاد عبر بيان، إنه انطلاقاً من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعاً لكافة الرياضيين، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على توثيق تاريخ كرة القدم، وذلك من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية.

وعدّد الاتحاد السعودي الجهات العاملة في المشروع وهي:

1- الاتحاد السعودي لكرة القدم.

2- الأعضاء المرشحون من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

3- خبراء دوليون في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

4- يستعين فريق العمل بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.

وقال الاتحاد السعودي إن آلية عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ستكون بناء على طلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلاً للنادي. ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع.

ونوه البيان إلى أن المشروع سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.