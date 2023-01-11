يواجه قائد فريق الاتحاد أحمد حجازي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الباطن السبت القادم عند الساعة 3:30 عصرا، على ملعب نادي الباطن، ضمن مباريات الجولة (13) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة العميد عقب لقاء الباطن أمام الفيحاء الخميس 19 يناير الجاري عند الساعة (6:00) مساء على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (14) في الدوري.

وسيستعيد الفريق الاتحادي اللاعب طارق حامد عقب انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات، إذ بدأ المدرب سانتو التجهيز فنيا للقاء الباطن القادم، وحرص على شرح الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الشباب من أجل تلافيها في مباراة الباطن القادمة، والتي يطمح من خلالها للعودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة (28) والاستمرار في المنافسة على الدوري في الموسم الحالي.