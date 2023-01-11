أوضح نادي النصر، أن تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم، جاء ذلك في تغريدة خلال موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء نصها: «يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافاً للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم»، إذ أن عقد اللاعب مع النصر لمدة عامين ونصف العام، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف بيان النصر:«ينصب تركيزه الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح».

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة ودية تجمع باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري بقيادة «رونالدو».