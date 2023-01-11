تتجه أنظار الرياضيين والمهتمين عند الساعة الـ 3:30 من مساء الجمعة القادمة، لمشاهدة ديربي عسير الذي سيجمع «أبها» و«ضمك» ضمن الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في مباراة ستكون مثيرة وقوية من الفريقين نتيجة المنافسة والندية والحماس التي تشهدها مبارياتهما. وسيدخل «ضمك» اللقاء وفي جعبته 18 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات و6 تعادلات وتعرض لخسارتين وفي المركز السادس، بينما «أبها» في المركز التاسع وفي رصيده 16 نقطة من 5 انتصارات، وتعادل وتعرض لـ6 خسائر. وتساءلت «عكاظ» عن هل سيكون هناك حضور جماهيري يليق بحدث رياضي في عسير، وستنفض الجماهير «غبار» كراسي مدرجات ملعب المحالة التي شهدت عزوفا جماهيريا كبيرا ملاحظا خلال لقاءات الفريقين أمام الأندية غير الجماهيرية، أم سيستمر حال العزوف الجماهيري حتى في مباراة الديربي بين الفريقين، وينكشف الحال أكثر وأكثر، بأن مدرجات المحالة تكتض بالجماهير لأجل الأندية الجماهيرية فقط عند حضورها لمواجهة أبها وضمك. ورُصدت توقعات جماهيرية عن مستوى ونتيجة المباراة، حيث قال محمد الشهراني «ضمك» يتفوق فنياً نوعاً ما على «أبها»، وستنتهي المباراة بفوز فارس الجنوب بالمستوى والنتيجة، فيما سيكون الحضور الجماهيري قليلا، كما شاهدنا في مباريات سابقة، بينما قال فهد الراشد، توقع نتيجة المباراة صعب، والأهم أن يكون الـ«ديربي» أكثر متعة في الجوانب الفنية، وعدد الحضور لن يزيد على ربع مقاعد الملعب، فيما أضاف ناصر الشريفي، أتوقع تعادل الفريقين إيجابياً، والحضور الجماهيري سيكون عدده متواضعا، ولا يليق بديربي المنطقة.