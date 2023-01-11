حقّق المواطن عبدالمحسن الراجحي المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الحمر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه نايف الراجحي وصيفاً بالمسابقة.وتعتمد مسابقة «نخبة النخبة» على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة، إذ يحسم المشارك الفوز بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، وتُعد من أقوى المنافسات، وتشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بـ20 فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات، ويتوج فيها فائز، ووصيف فقط، سينال كأس الوصافة ومبلغ ٥٠٠ ألف.