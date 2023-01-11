حققت المطية «بطاشة» للإماراتي الشيخ ذياب سيف آل نهيان، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الجذاع ) بزمن 9:34:681 دقيقة، ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل، التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: ماجد بن غازي السالمي، محمد الظاهري، هجن الشحانية، موسى عبدالعزيز الموسى، هجن الإنحاد، هجن سيح السلم، جابر سالم المري، محمد غانم الظاهري.