حققت المطية «بطاشة» للإماراتي الشيخ ذياب سيف آل نهيان، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (الجذاع ) بزمن 9:34:681 دقيقة، ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل، التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: ماجد بن غازي السالمي، محمد الظاهري، هجن الشحانية، موسى عبدالعزيز الموسى، هجن الإنحاد، هجن سيح السلم، جابر سالم المري، محمد غانم الظاهري.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: ماجد بن غازي السالمي، محمد الظاهري، هجن الشحانية، موسى عبدالعزيز الموسى، هجن الإنحاد، هجن سيح السلم، جابر سالم المري، محمد غانم الظاهري.