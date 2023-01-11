حققت منقية «النادرات» لمالكها المواطن فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون المجاهيم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.ونالت النادرات اللقب بعد تحقيق فردياتها الفوز في 16 مواجهة مع فرديات منقية «مدويات» لمالكها المواطن براك بن ناصر الدوسري الذي حلّ وصيف المسابقة.وتعتمد مسابقة «نخبة النخبة» على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك، وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة، إذ يحسم المشارك الفوز بكثرة الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس.وتعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات، وتشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بـ20 فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات، ويتوج فيها الفائز بالمركز الأول ووصيفه فقط، إذ اعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن حثلين في النسخة الحالية (السابعة) جائزة للوصيف في المسابقة وهي كأس ومبلغ 500 ألف ريال.