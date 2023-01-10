ما زال الأهلي يعاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فبرغم التغييرات الجذرية التي حدثت للفريق بعد هبوطه من الدوري الممتاز، إلا أن الفريق لم يقدم مستواه المعروف، ولم يستطع استعادة هيبته في المسابقة حتى الآن. وجاء تعادله المخيب لآمال أنصاره أمام القادسية بنتيجة هدف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ ليؤكد الوضع السيئ الذي يعيشه الفريق في الوقت الراهن. وباستطاعة الفريق التقدم لمركز أفضل في حال فوزه في مباراته المؤجلة، لاسيما أنه يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة.