واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تأثيره الإيجابي منذ توقيع عقده مع نادي النصر السعودي حيث بث حساب النادي صورة للأسطورة البرتغالي وهو يقفز في الهواء متجاوزاً زملاءه في التدريبات اليومية، فتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة المصورة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا حول قدرات كريستيانو رونالدو رغم كبر سنه، بعد أن حقق سابقا قفزة بارتفاع 2.56 متر، وفقًا لموقع يوفنتوس على الإنترنت، بعد أن قفز 71 سنتيمترا عن الأرض خلال المباراة التي خاضها مع يوفنتوس ضد نادي سامبدوريا في 2019، واليوم يكرر كريستيانو قفزته في ملعب الرمز النصراوي الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود.وكان رونالدو أدهش الجميع بقفزاته التي يعلو فيها فوق أكتاف زملائه ودفاعات المنافس، وعندما سجل موقع كاسترول قفزة قام بها كريستيانو رونالدو أمام مانشستر يونايتد وصل ارتفاعه إلى 2,63 متر، المثير للدهشة أنه توقف لأجزاء من الثانية فى الهواء قبل أن يضرب الكرة برأسه مسجلا هدف التعادل لريال مدريد.• طعام رونالدو:كشف الصحفي الإسباني مانو سانز المحرر في صحيفة «آس» الإسبانية والمقرب من كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي عن أبرز اسباب تألق اللاعب في الفترة الماضية إذ يكتم السر في تناول رونالدو طعاما خفيفا بعد أي مباراة ليعوض العضلات عن السعرات الحرارية المفقودة ثم يقوم بتناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات بنسبة عالية، وهذا ما أعطى اللاعب القوة الجسدية والعضلية.وهو يتبع هذه الآلية في المباريات التي تقام خارج مدريد.. لكن في المباريات التى يستضيفها استاد سينتياجو بيرنابو يتبع كريستيانو نظاما مختلفا، إذ يتوجه إلى منزله بعد المباراة مباشرة، ويبدأ في السباحة لمدة خمس دقائق في ماء ساخن درجة حرارته تتراوح بين 30 و40 درجة مئوية، ثم ينتقل إلى حمام بارد.. وأثبتت الدراسات العلمية أن الشخص الذي يتبع «أسلوب التبريد» أي حمام ساخن يتبعه آخر بارد يساعد على تدفق الدم في الجسد، ويزيل رضوض العضلات.• مواقع التواصل:وامتد تأثير «الدون» على ناديه لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يقتصر الأمر على تألقه داخل التدريبات فحسب.وبحسب رصد «عكاظ» فإن التفاعل على حسابات النصر بمواقع التواصل الاجتماعي قد ارتفع بشكل ضخم للغاية، بمجرد وصول رونالدو لمسرح «العالمي».وشهدت الساعات الأخيرة، قفزة تاريخية في عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع «إنستغرام»، بسبب التعاقد مع رونالدو، الذي يحظى بشعبية كبرى في جميع بلدان العالم، نظرا للتاريخ المذهل الذي حققه على مدار 20 عاما وفي البداية كان يضم حساب النصر 860 ألف متابع، ولكن مع قدوم رونالدو بدأ العدد في الارتفاع بشكل جنوني حتى بلغ 11 مليونا قبل كتابة هذا التقرير.• الشبكة الأمريكية:وسلطت شبكة «ESPN» الأمريكية الضوء على تفوق النصر أمام العديد من الأندية الأوروبية على موقع إنستغرام في عدد المتابعين بسبب قدوم رونالدو حيث تفوق على 8 أندية أوروبية كبرى متمثلة في الثلاثي الإيطالي إنتر ميلان ونابولي وروما، والثنائي الأرجنتيني ريفربليت وبوكا جونيورز، وأياكس أمستردام الهولندي وليستر سيتي الإنجليزي وفنربخشة التركي.ويحظى نادي إنتر ميلان بـ8,8 مليون متابع، مقابل 8,3 مليون من نصيب فنربخشة، ثم أياكس أمستردام (7,9) بوكا جونيورز (7,4 مليون متابع). ليستر سيتي بطل إنجلترا في 2016 يحظى بـ7,1 مليون متابع، مقابل 6,9 مليون من نصيب ريفربليت بطل أمريكا الجنوبة الأسبق، و5,2 مليون لنادي روما.