أكد حارس ريال مدريد الإسبانى تيبو كورتوا لـ«عكاظ» أنهم سعيدون لوجودهم هنا في الرياض وبرؤية الكثير من المشجعين الذين يرتدون قميص ريال مدريد ويشجعون الفريق بكل حب.

وكشف كورتوا عن قوة المنافس فالنسيا وذلك قبل المواجهة التي تجمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني.

وقال كورتوا لـ«عكاظ»: «يسعدنا جدا أن نشاهد هذا التفاعل من الجماهير السعودية.. وأن نلمس حبهم لنا».

وزاد: «علينا أن نبدأ مباراة الغد بمستوى جيد..إنها مباراة صعبة ضد منافس قوي والمهم هو الفوز والحلم بالفوز بلقب جديد بقميص ريال مدريد وتحقيق المزيد بعد الخسارة في المباراة الأخيرة» جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف كورتوا: «ستكون المباراة ضد فالنسيا صعبة، لديهم مدرب رائع يدفع ويحفز لاعبيه نحو الفوز، ستكون مباراة عالية الوتيرة».

وعلق كورتوا على انتقال رونالدو إلى النصر السعودي قائلا «هذا يُظهر أن المملكة بلد يريد التحسن في الرياضة ورأينا ذلك من خلال الفورمولا 1 وغيرها من الرياضات التي استضافتها السعودية»، مضيفا أن «الأخضر السعودي تغلب على الأرجنتين وهذا يدل على أنهم في هذا البلد يريدون تحسين كرة القدم لديهم».

وتابع حارس ريال مدريد: «لقد تلقينا هذا العام عددًا قليلاً من الأهداف مقارنة بالعام الماضي، لكن عانينا أيضًا من بعض الأهداف في كرة القدم الحديثة، من الطبيعي أن يمنحوك الفرص لكن عليك العمل بجدّية للحد من فرص خصمك».

من جهته قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن «جميع البطولات هدف لنا فنحن ريال مدريد ونعرف كيف ننافس ونظهر في أوقات الحسم وسنعمل بكل قوة على حصد هذا اللقب».

وأضاف «أمضيت مع غاتوزو أياما جميلة في الميلان ولكن ليس دائما أن العلاقة تستمر إيجابية من الممكن أن بيننا مشاكل حالياً ولا أريد التحدث عنها».

وتابع «اللعب بالسعودية يعد شيئا جميلاً وبالنسبة لكريستيانو رونالدو كان عقداً جيداً وأتمنى له التوفيق وبالنسبة لنا في مدريد هو دائماً بالقلب».

وأضاف «لا نتدرب كثيراً على ركلات الجزاء لكن نضع بعين الاعتبار من ينفذ الركلات ونبحث دائما عن شخص هادئ عند تنفيذه».

وختم المدرب الإيطالي «مدريد هو أكثر فريق جلب لاعبين أسبان وأعتقد من الصدفة حالياً أنه لا يوجد لاعب إسباني».

ويلعب ريال مدريد هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا وفالنسيا وصيفاً له.

على الطرف الآخر، قال لاعب ⁧‫فالنسيا خوسيه غايا ‬⁩ في المؤتمر الصحافي أنه «بعد الهزيمتين في آخر المباريات نعلم أن ليس كل شيء على ما يرام لذا يجب علينا أن نتحسن وتقديم أداء أفضل في نصف نهائي السوبر وهذا لقب مختلف عن الدوري».

وأضاف: «نعلم أن ⁧‫ريال مدريد‬⁩ دوماً مرشح للفوز علينا لكن لا نريد غداً أن يحصل لنا مثل ما حصل في المباريات السابقة».

وتابع «طموحي وشغفي أن نصل إلى النهائي وتحقيق اللقب».

وعلق مدرب ⁧‫فالنسيا جنارو غاتوزو في المؤتمر على تصريحات أنشيلوتي عن علاقتهما «لا يوجد لي شيء أقوله ضد أنشيلوتي لقد حصدنا ألقاباً سويا وأحترمه كثيراً».

وزاد: «سنواجه غداً ⁧‫ريال مدريد‬⁩ وهو فريق متعود على حصد الألقاب لذلك ستكون مباراة مهمة وصعبة».

وختم غاتوزو: «قد تسيطر على اللعب وتخسر لذا سنلعب غداً بعقلانية ونحاول خطف الفوز والتأهل إلى النهائي».