استطاع الاتحاد الخروج بنقطة من «الكلاسيكو»، إثر تعادله أمام الشباب بنتيجة هدف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الإثنين) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة التاسعة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين.تقدم الشباب أولاً عبر علامة الجزاء عن طريق الأرجنتيني جوانكا (د:22)، فيما سجل المدافع المصري أحمد حجازي هدف التعادل للاتحاد (د:24).وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده لـ26 نقطة في الوصافة بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر، فيما صعد الاتحاد للمركز الثالث بـ25 نقطة.