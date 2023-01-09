أبلغت مصادر «عكاظ» أنه لا صحة لاستقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعدما راجت أنباء حول تقدمه بالاستقالة من منصبه، عقب 130 يوما من صدور قرار تكليفه رسميا برئاسة «القلعة»، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي من منصبه وحل مجلس الإدارة السابقة.

وكان وليد معاذ قد أزال عبارة «رئيس النادي الأهلي» من حسابه الرسمي في منصة «تويتر»، ما أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي مع تواتر الأنباء حول استقالته.

ومع تدني مستوى الفريق الأهلاوي في دوري يلو «الدرجة الأولى» واحتلاله المركز السادس، تسابق إدارة وليد معاذ الزمن لإنهاء متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وطالبت جماهير الأهلي إدارة معاذ بالتعاقد مع عدد من المحترفين الأجانب لتعزيز صفوف الفريق الأهلاوي، بعد الأداء المتواضع الذي قدمه محترفو النادي خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى فقدان الأهلي 15 نقطة خلال 13 جولة في دوري يلو.