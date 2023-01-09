يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على نظيره العراقي في اللقاء الذي سيقام عند الساعة (7:15) مساء على استاد البصرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة (خليجي 25). ويهدف «الأخضر» لحسم أمر تأهله لدور نصف النهائي بالانتصار على المنتخب العراقي في اللقاء الكبير. وكان الصقور الخضر حققوا الفوز على المنتخب اليمني بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادل العراق مع عمان في اللقاء الافتتاحي سلبياً. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً من أجل المتعة الكروية التي سيقدمها المنتخبان في مباراة القمة الخليجية.وأنهى المدرب سعد الشهري تحضيراته الفنية لمواجهة العراق بإجراء مناورة كروية مساء أمس ركّز من خلالها على تنفيذ اللاعبين المهمات الفنية المطلوبة، واعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الليلة.وفي المجموعة الأولى نفسها يلتقي المنتخبان اليمني والعماني عند الساعة 4:15 عصراً على ملعب البصرة الدولي، قبل مواجهة السعودية والعراق، ويتطلع المنتخبان اليمني والعماني لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظهما في الوصول لدور نصف النهائي في «خليجي 25».مباراتا اليومالسعودية - العراق7:15 مساءاليمن - عمان4:15 عصراً