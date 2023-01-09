يتجدد الصراع الكروي مساء اليوم بين حارس الاتحاد «غروهي» ولاعب الشباب الأرجنتيني «بانيجا»، وذلك في اللقاء الذي سيقام على ملعب «الملز» بالرياض، ضمن الجولة المؤجلة، حيث شهد لقاء الفريقين الذي أقيم قبل أسبوعين ضمن دور الـ16 تألقاً كبيراً من حارس الاتحاد البرازيلي «مارسيلو غروهي»، الذي كان سببا رئيسيا لتأهل الاتحاد للدور ربع النهائي من خلال تصدياته المبهرة في المباراة بشكل عام وتصديه بشكل خاص لضربة الجزاء خلال المباراة من قدم اللاعب «بانيجا»، كما أن اللاعب نفسه عجز عن تسجيل الضربة الترجيحية الشبابية، حيث طوح بالكرة فوق العارضة بشكلٍ غريب، فهل يواصل غروهي تألقه أمام الليوث أم يكون لـ«بانيجا» رأي آخر أمام الحارس المتألق غروهي.