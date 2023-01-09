تشهد مباراة الكلاسيكو بين الشباب والاتحاد التي ستقام مساء اليوم على ملعب الملز ضمن الجولة الـ«9» المؤجلة من دوري روشن معركة هجومية خصوصاً بين مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومهاجم الشباب البرازيلي «كارلوس جونيور»، حيث يعتبر لاعب الاتحاد «حمدالله» هدافاً ومُترجماً للفرص ودائماً ما يصنع الفارق مع النمور كونه يملك حساً تهديفياً عالياً فهو يعتبر عنصراً خطيراً في هجوم العميد، فيما يعد اللاعب الشبابي البرازيلي كارلوس جونيور العنصر الأبرز في خط الهجوم الشبابي، حيث يملك ترجمة الفرص بشكل إيجابي ولهذا يوجد تقارب رقمي بين «حمدالله» و«كارلوس جونيور» في الدوري حتى الآن، ويملك كل واحد منهما «7» أهداف، فمن سيواصل غلته التهديفية في مباراة الكلاسيكو الكبيرة هذا المساء ويهدي فريقه النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة على دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.