طالبت الجماهير الشبابية لاعبي فريقها برد الثأر في مباراة اليوم أمام الاتحاد ضمن الجولة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين، خصوصاً بعد أن ودّع الفريق الشبابي بطولة كأس الملك على يد الفريق الاتحادي في اللقاء الذي أقيم قبل أسبوعين على ملعب الملك عبدالله بجدة، ضمن دور الـ16، والذي فاز فيه «العميد» على «الليوث» بضربات الترجيح ليغادر أول بطولات الموسم. هذا ويسعى الفريق الشبابي مساء اليوم إلى تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث من أجل مواصلته نحو المنافسة على لقب الدوري، كما أن الفريق الاتحادي يدخل هذا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لإعادة البسمة لمحبيه بعد الخسارة التي تلقاها من الفريق الهلالي في الجولة الماضية على أرضه وبين جماهيره، فهل يعيد العميد الفرحة لجماهيره أم يرد الليث الثأر ويحصد نقاط اللقاء.